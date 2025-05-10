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Sivas'ta Seyir Halindeki Servis Minibüsü Yangın Çıkardı

Sivas'ta seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 11:46
Sivas'ta Seyir Halindeki Servis Minibüsü Yangın Çıkardı

Sivas'ta seyir halindeki bir servis minibüsünde yangın çıktığı bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay, Nuri Demirağ Havalimanı yolunda meydana geldi. Havalimanına personel taşıyan Ç.U. (34) yönetimindeki 58 S 0275 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın anında sürücü Ç.U., araçtaki yolcuları hemen tahliye etti. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda alevler söndürüldü. Ancak yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar...

Sivas'ta seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar...

Sivas'ta seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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