Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Sivas'ta, yerel polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 5 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nden Önemli Başarı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonu ile uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına karşı bir operasyon başlattı. Bu çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, 41 parça halinde 1665 kullanıma uygun hale getirilmiş sentetik uyuşturucu, 8 adet sentetik ecza maddesi, 31 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüphelilerden 5'i Tutuklandı

Operasyon sırasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, adliyeye sevk edildikten sonra hakimlik kararı ile tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 41 parça halinde 1665 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza maddesi, 31 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 41 parça halinde 1665 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza maddesi, 31 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.