Sivas'taki Deprem Anıları: Hacıali Mahallesi Muhtarı Yaşadıklarını Anlattı

Sivas'taki Depremlerle Yaşanan Korku

Sivas'ta gerçekleşen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler, Hacıali Mahallesi'nde yaşayanlar için unutulmaz anlar yaşattı. Evinde çatlak oluşan Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarıtaş, deprem anında hissettiklerini detaylı bir şekilde anlattı.

Deprem Anında Yaşananlar

Sarıtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evde ailemle birlikte oturuyorduk. Sarsıntıyı hissettiğimizde hemen dışarı çıktık. Gerçekten büyük bir korku yaşadım," dedi. Depremin ardından resmi yetkililerin kendisiyle iletişime geçtiğini belirten muhtar, "Merkez üssü köylere yakın olduğu için sarsıntıyı daha fazla hissettik," ifadelerini kullandı.

Evde Oluşan Özellikler

Sarıtaş, "Evde televizyonda haberleri izliyordum. Depremi hissedince çok korktuk ve dışarı fırladık. Bu kadar şiddetlisini ilk defa deneyimledim, gerçekten korktum. Mahalle muhtarı olarak komşularımı arayıp durumlarıyla ilgili bilgi almak istedim. Daha sonra AFAD tarafından arandım. Hepsine teşekkür ediyorum. Evimin çeşitli yerlerinde çatlaklar oluştu," şeklinde konuştu.

Tavukların Kaçışı Güvenlik Kamerasında

Diğer yandan, Hacıali köyüne yakın Akpınar köyünde bir evin bahçesindeki tavukların deprem anında paniğe kapılarak kaçışı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerde evinde çatlak oluşan Hacıali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıtaş, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerde evinde çatlak oluşan Hacıali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıtaş, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerde evinde çatlak oluşan Hacıali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıtaş, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerde evinde çatlak oluşan Hacıali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıtaş, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerde evinde çatlak oluşan Hacıali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıtaş, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerde evinde çatlak oluşan Hacıali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıtaş, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerde evinde çatlak oluşan Hacıali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıtaş, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerde evinde çatlak oluşan Hacıali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıtaş, deprem anında yaşadıklarını anlattı.