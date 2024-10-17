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Sivas'taki Deprem Sonrası Ulaşım ve Haberleşme Sorunları Yok

Ulaştırma Bakanı, Sivas depreminde ulaşım ve haberleşme konusunda herhangi bir sorun tespit edilmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:10
Sivas'taki Deprem Sonrası Ulaşım ve Haberleşme Sorunları Yok

Sivas'taki Depremde İyi Haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'ta gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ulaşım ve Haberleşme Sorunları Yok

Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşme ile ilgili herhangi bir sorun tespit edilmemiştir" sözlerine yer verdi. Depremin ardından ilgili kurumların titizlikle incelemelerde bulunduğuna da dikkat çeken Bakan, şu şekilde devam etti:

"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im her türlü afetten memleketimizi korusun."

Bu gelişmeler, Sivas halkı için büyük bir rahatlama kaynağı oldu.

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