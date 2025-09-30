Sivas Yıldızeli'de Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 20 Yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü ile bir tır çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Plakaları öğrenilen araçlar 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü ile 01 AUD 553 plakalı tır olarak belirtildi. Sivas-Tokat kara yolu Yıldızeli mevkiinde çarpışma gerçekleşti.

Müdahale ve Yaralılar

Kaza ihbarı üzerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralananlar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemedi.

