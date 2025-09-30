Sivas Yıldızeli'de Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 20 Yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu otobüsü ile tır çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:13
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü ile bir tır çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Plakaları öğrenilen araçlar 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü ile 01 AUD 553 plakalı tır olarak belirtildi. Sivas-Tokat kara yolu Yıldızeli mevkiinde çarpışma gerçekleşti.

Müdahale ve Yaralılar

Kaza ihbarı üzerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralananlar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemedi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

