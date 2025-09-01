DOLAR
Siverek'te Evinde Silahlı Saldırı: Mehmet Buğdaycı Öldü

Siverek'te alacak-verecek tartışması sırasında evinde silahla vurulan Mehmet Buğdaycı (40) hayatını kaybetti; şüpheli M.B. (28) kaçtı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:18
Olayın Ayrıntıları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Buğdaycı (40) evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Buğdaycı ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan yakını M.B. (28) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.B. silahla Buğdaycı'ya ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Buğdaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli M.B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

