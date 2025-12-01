Siverek’te İyilik Sensin Derneği’nden Sokak Kedilerine Mama Desteği

Siverek’te sokak kedilerine mama desteği

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hayırseverler, soğuk kış günlerinde sahipsiz kedilere mama desteğinde bulundu.

İyilik Sensin Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik

İyilik Sensin Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı’nda yaşayan yüzlerce sokak kedisine mama bırakıldı.

Dernek gönüllüleri, beraberlerinde getirdikleri mamaları alandaki görevlilere de teslim ederek düzenli besleme yapılmasına katkı sundu.

Dernek başkanından açıklama

Etkinlik sonrası açıklama yapan İyilik Sensin Derneği Başkanı Mevlüt Bayraktar, hem insanlara hem de sahipsiz hayvanlara yardım etmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Her can bizim için değerlidir." dedi.

Bayraktar, dernek olarak ihtiyaç sahibi insanlara nasıl ulaşıyorsak, sokakta aç kalan hayvanlara da imkânlarımız ölçüsünde destek vermeye devam ettiklerini vurguladı.

Devam eden destek

Dernek yetkilileri, kış mevsimi boyunca mama desteklerinin devam edeceğini bildirdi.

SİVEREK’TE SAHİPSİZ KEDİLERE MAMA BIRAKILDI