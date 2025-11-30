Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Ayağa Kalkıp Kaçtı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına koşan çocuğa otomobil çarptı; çocuk ayağa kalkıp kaçtı, ambulansla hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:03
Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Ayağa Kalkıp Kaçtı

Siverek'te otomobilin çarptığı çocuk ayağa kalkıp kaçtı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı. Olay, Siverek Seyfioğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinden çıkan küçük çocuk sağa sola bakmadan hızla caddeyi geçmeye çalıştı. Bu sırada caddeden gelen sürücü çocuğu fark edemeyerek çarptı; çarpmanın etkisiyle çocuk sürüklendi ve yere düştü.

Çarpmanın ardından yere düşen çocuk, kısa sürede ayağa kalkarak kaldırıma doğru koştu. Olayı gören çevredekiler ve sürücü durumu fark ederek çocuğun yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anına ilişkin görüntüler, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SİVEREK'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK, KALKARAK KAÇTI

SİVEREK'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK, KALKARAK KAÇTI

SİVEREK'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK, KALKARAK KAÇTI

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Ayağa Kalkıp Kaçtı
2
Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi
3
Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
4
Umut Yılmaz Göllüce'de: Mahalle Ziyareti Mitinge Dönüştü
5
Iğdır’da Umre Yolcuları Diyanet Organizasyonuyla Dualarla Uğurlandı
6
Pınarhisar Hacıfaklı Köyü'nde Sabah Namazı Buluşması
7
Van'da Zernek Barajı'na Uçan Otomobilde Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı