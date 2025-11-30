Siverek'te otomobilin çarptığı çocuk ayağa kalkıp kaçtı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı. Olay, Siverek Seyfioğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinden çıkan küçük çocuk sağa sola bakmadan hızla caddeyi geçmeye çalıştı. Bu sırada caddeden gelen sürücü çocuğu fark edemeyerek çarptı; çarpmanın etkisiyle çocuk sürüklendi ve yere düştü.

Çarpmanın ardından yere düşen çocuk, kısa sürede ayağa kalkarak kaldırıma doğru koştu. Olayı gören çevredekiler ve sürücü durumu fark ederek çocuğun yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anına ilişkin görüntüler, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

