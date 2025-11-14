Siverek’te Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Akşamdan geceye yayılan toz, kent genelinde etkili oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan toz taşınımı, gece saatlerine doğru etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede araçların üzeri kısa sürede tozla kaplanırken, vatandaşlar korunmak için maske takma ve kapalı alanlarda bulunma gibi önlemler aldı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve trafikte aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Yetkililer özellikle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olmasını isterken, toz taşınımının etkisini yer yer sürdüreceği öğrenildi.

