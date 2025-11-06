Sivrihisar'da 13 Kuzu Hırsızlığı: Şüpheliler JASAT Tarafından Yakalandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 24 Ekim 2025'te çalınan 13 kuzu, JASAT'ın çalışmasıyla Emirdağ'da satıldıkları kişiye ulaşılması sonucu çözüldü; 3 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:23
Sivrihisar'da 13 Kuzu Hırsızlığı: Şüpheliler JASAT Tarafından Yakalandı

Sivrihisar'da 13 kuzu hırsızlığı aydınlatıldı

Olay ve soruşturmanın detayları

Eskişehir'de 13 kuzunun çalındığı olayın şüphelileri, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Olay, Sivrihisar ilçesinde 24 Ekim 2025 tarihinde meydana geldi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektif Timleri tarafından yürütülen soruşturmada, olayın 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği ve kuzuların Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesinde bir şahsa satıldığı tespit edildi.

Operasyon ve gözaltılar

Bu tespitlerin ardından Sivrihisar ve Emirdağ ilçelerinde 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Hırsızlık' suçundan soruşturma başlatıldı; bu şüphelilerden 1 şüpheli tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarmadan vatandaşlara güvence

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güven içinde yaşamını sürdürebilmesi için hırsızlık olaylarının kısa sürede aydınlatılması, faillerin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

