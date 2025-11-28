Skolyoz Ergenlikte Hızla İlerleyebilir — Erken Tanı Hayati

Medical Park Kocaeli Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Bozkurt, çocuk ve ergenlerde sık görülen skolyozun erken tanı ile kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Erken tanı konulmayan skolyoz, hem duruş bozukluklarına hem de gelecekte ciddi omurga sorunlarına yol açabiliyor. Ebeveynler çocuklarını özellikle ergenlik döneminde düzenli olarak kontrol etmeli, şüpheli bir durumda uzmana başvurmalıdır

Erken Tanı ve Belirtiler

Doç. Dr. Mehtap Bozkurt, skolyozun omurganın yana doğru eğriliğiyle karakterize edilen yapısal bir hastalık olduğunu vurguladı. Skolyoz çoğunlukla çocukluk ve ergenlik döneminde fark edilir. Omuz, bel veya kalçada asimetri fark edildiğinde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Bozkurt ayrıca, skolyozun yalnızca bir duruş bozukluğu olmadığını, omurgada ’S’ veya ’C’ şeklinde eğrilik görülebileceğini ve bazen dönerek kamburluğa yol açabileceğini söyledi. Erken tanı eğriliğin ilerlemesini önlemek için kritik öneme sahiptir.

Duruş bozukluğu şikayetiyle gelen çocuk sayısı arttı

Son yıllarda duruş bozukluğu nedeniyle polikliniğe başvuran çocuk ve ergen sayısında belirgin artış olduğunu söyleyen Bozkurt, bunun en önemli nedeninin tablet, telefon ve bilgisayar kullanımıyla uzun süre kötü postürde kalınması olduğunu belirtti. Ayrıca ailelerin skolyoz hakkında daha bilinçli olmasının erken başvuruyu artırdığını ifade etti.

Risk altında olan bireyler

Doç. Dr. Bozkurt, skolyoz açısından risk taşıyan grupları şu şekilde sıraladı: Ailede skolyoz öyküsü olan çocuklar; hızlı boy uzatan ve uzun boylu çocuklar; omuz veya kalça asimetrisi olanlar.

Cobb açısı tedaviyi belirler

Skolyoz tanısının mutlaka bir uzman tarafından konulması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, önce fizik muayene yapıldığını, ardından skolyoz grafisi ile eğrilik derecesinin ölçüldüğünü söyledi. Cobb açısı tedavi planının belirlenmesinde en önemli rehberdir.

Bozkurt, tedavi süreçlerini şu şekilde paylaştı:

20 derece altı: Kişiye özel egzersiz ve postür eğitimi yeterli olur.

20-40 derece: Egzersizle birlikte skolyoz korsesi önerilir.

40-50 derece: "Gri alan" olarak kabul edilir, hastanın yaşına göre cerrahi kararı verilir.

50 derece üzeri: Genellikle cerrahi tedavi gerekir.

Skolyoz sadece estetik bir sorun değildir

Skolyozun ilerlemesi halinde solunum güçlüğü, denge bozukluğu ve kas fonksiyonlarında kayıplar olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Bozkurt, Ebeveynler çocuklarını özellikle ergenlik döneminde düzenli olarak kontrol etmeli, şüpheli bir durumda uzmana başvurmalıdır. Erişkinlerde ise uzun süren sırt ve bel ağrıları ihmal edilmemelidir. Erken tanı, skolyozun ilerlemesini durdurmanın en etkili yoludur.

DOÇ. DR. MEHTAP BOZKURT