Slovenya Başbakanı Golob, Gazzeli Yaralı Çocukları Ziyaret Etti

Başbakan Golob, Gazze'deki Yaralı Çocukları Ziyaret Etti

Slovenya Başbakanı Robert Golob, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda yaralanan çocuklara destek olmak amacıyla başkent Lübliyana'da bulunan Soca Rehabilitasyon Enstitüsüni ziyaret etti.

Yaralı Çocukların Hikayeleri Zihinleri Şoke Etti

Başbakan Golob, tedavi altındaki 10 Gazzeli çocuğu ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nden Philippe Lazzarini de yer aldı.

Golob, "Gazze'den gelen çocukların her birinin hikayesi benim için şoke edici. Hiç kimse kendi çocuğunun böyle bir durumla karşılaşmasını istemez." ifadelerini kullandı. Çocukların, yeniden normal bir hayata dönüp dönmeyeceklerini sorguladıklarını belirtti.

Uluslararası Toplumun Rolü ve Gelecek Umutları

Katliamın devam ettiğini vurgulayan Golob, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen durumun düzelmediğini ve bu durumu çözmenin kolay olmadığını ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili bilgi veren Golob, Orta Doğu konusunun bu görüşmenin ana gündem maddesi olacağını belirtti.

Psikososyal Destek İhtiyacı

Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, daha fazla çocuğun Slovenya’ya getirilmesinin önemini vurguladı ve "Çocukların ihtiyaç duyduğu psikososyal destek, belki okyanusta bir damla, ancak her çocuk ve ailesi için bir umut ışığıdır." dedi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'deki çocukların bir savaşın ortasında bulunduğunu ve birçok çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Eğitimlerinin de devam etmesinin, çocukların hayallerini canlı tutmanın tek yolu olduğunun altını çizdi.

14 Ekim’de Lübliyana’ya getirilen 10 çocuk, 42 gün boyunca tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulacak ve psikolojik destek alacak.