Slovenya Cumhurbaşkanı Musar: Gazze'deki soykırımı durdurmalıyız

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekti ve uluslararası toplumdan acil eylem çağrısı yaptı.

BM 80. Genel Kurulu'nda çağrı

Musar, dünyada "güçlü haklıdır" anlayışının hakim olduğunu belirterek bunun gelecek nesillere nasıl izah edileceğinin zor olduğunu söyledi.

"Gelecek nesillerin hatırına, doğru olanı yapmak için insan olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek adına, tarihin doğru tarafında yer almak için elimizden geleni yapmalıyız. Biz, Holokost'u durdurmadık. Biz, Ruanda'daki soykırımı durdurmadık. Biz, Srebrenitsa'daki soykırımı durdurmadık. Artık hiçbir mazeretimiz kalmadı, Gazze'deki soykırımı durdurmalıyız."

Uluslararası hukukumuzu savunmakla sorumlu yargıçlar bugün yaptırımlar ve tehditlerle yüz yüze

Musar, BM'nin kuruluş amaçları olan kalıcı barış ve güvenlik gibi hedeflerin bugünün dünyasında gerçekleşmediğini ve durumun daha da kötüye gittiğini söyledi.

"Seçilmiş uluslararası yargıçların bağımsızlığı, insan hakları kurumlarının bütünlüğü, insan hakları savunucularının güvenliği ve bu örgütün (BM) otoritesi saldırı altında. Soykırım Sözleşmesi geçmişin bir kalıntısı haline gelme riskiyle karşı karşıya. Bazı devletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni bugüne kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakmış durumda, adaleti aramakla görevli savcılar, uluslararası hukukumuzu savunmakla sorumlu yargıçlar bugün yaptırımlar ve tehditlerle yüz yüze. Sanki bu yaptırımları uygulayan devletler, gerçeklerle yüzleşmek ve adaleti sağlamak yerine işlenen vahşetlerin faillerini korumayı tercih ediyorlar."

Musar, konuşmasında ayrıca açlığın bir silah olarak kullanıldığını ve kadın ile çocukların meşru hedefler haline getirildiğini belirterek buna izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.