Slovenya Cumhurbaşkanı Musar: Gazze'deki soykırımı durdurmalıyız

Musar, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'deki soykırımı durdurma çağrısı yaptı; uluslararası hukukun ve insan hakları savunucularının tehdit altında olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 22:40
Slovenya Cumhurbaşkanı Musar: Gazze'deki soykırımı durdurmalıyız

Slovenya Cumhurbaşkanı Musar: Gazze'deki soykırımı durdurmalıyız

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekti ve uluslararası toplumdan acil eylem çağrısı yaptı.

BM 80. Genel Kurulu'nda çağrı

Musar, dünyada "güçlü haklıdır" anlayışının hakim olduğunu belirterek bunun gelecek nesillere nasıl izah edileceğinin zor olduğunu söyledi.

"Gelecek nesillerin hatırına, doğru olanı yapmak için insan olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek adına, tarihin doğru tarafında yer almak için elimizden geleni yapmalıyız. Biz, Holokost'u durdurmadık. Biz, Ruanda'daki soykırımı durdurmadık. Biz, Srebrenitsa'daki soykırımı durdurmadık. Artık hiçbir mazeretimiz kalmadı, Gazze'deki soykırımı durdurmalıyız."

Uluslararası hukukumuzu savunmakla sorumlu yargıçlar bugün yaptırımlar ve tehditlerle yüz yüze

Musar, BM'nin kuruluş amaçları olan kalıcı barış ve güvenlik gibi hedeflerin bugünün dünyasında gerçekleşmediğini ve durumun daha da kötüye gittiğini söyledi.

"Seçilmiş uluslararası yargıçların bağımsızlığı, insan hakları kurumlarının bütünlüğü, insan hakları savunucularının güvenliği ve bu örgütün (BM) otoritesi saldırı altında. Soykırım Sözleşmesi geçmişin bir kalıntısı haline gelme riskiyle karşı karşıya. Bazı devletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni bugüne kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakmış durumda, adaleti aramakla görevli savcılar, uluslararası hukukumuzu savunmakla sorumlu yargıçlar bugün yaptırımlar ve tehditlerle yüz yüze. Sanki bu yaptırımları uygulayan devletler, gerçeklerle yüzleşmek ve adaleti sağlamak yerine işlenen vahşetlerin faillerini korumayı tercih ediyorlar."

Musar, konuşmasında ayrıca açlığın bir silah olarak kullanıldığını ve kadın ile çocukların meşru hedefler haline getirildiğini belirterek buna izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'den İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin tanımasına 'Hamas'a ödül' tepkisi
2
Trump'tan Milei'ye Tam Destek: Ekim Seçimleri Öncesi BM'de Görüşme
3
Trump: NATO Ülkeleri Hava Sahasına Giren Rus Uçaklarını Düşürebilir
4
Çorum'da Şeker Fabrikasında Karbonmonoksit Şüphesi: 9 İşçi Taburcu Edildi
5
Erdoğan-Menfi Görüşmesi: Türkiye'den Libya'ya Kalıcı Destek
6
Trump: NATO Ülkeleri Rus Uçaklarını Düşürebilir
7
Kartalkaya Grand Kartal Otel Yangını Davasında Ara Karar: Muhasebe Personeli Tutuklandı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek