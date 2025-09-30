Smotrich: Netanyahu'nun Trump'ın Gazze Planını Kabul Etmesi 'Trajedi'

İsrailli Bakanın sert açıklamaları

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planını kabul etmesini "trajedi" olarak nitelendirdi.

Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın planını kabul etmesi nedeniyle Netanyahu'yu eleştirdi.

Bakan, "Oslo Anlaşması'nın prangalarından kurtulma fırsatının kaçırıldığını" savunarak bunun bir "diplomatik başarısızlık" olduğunu ileri sürdü.

Smotrich, Trump'ın planının kendileri için "göz yaşlarıyla sonlanacağını" ve İsrail'in ilerde Gazze'de "yeniden savaşmak zorunda kalacağını" savundu.

Netanyahu'nun Gazze planını kabul etmesini eleştiren Smotrich, bu adımı "gerçek vizyondan yoksun bir liderliğin trajedisi" olarak nitelendirdi.

Smotrich'in başını çektiği bazı aşırı sağcı İsrailli bakanlar, Gazze'nin tamamen işgal edilmesini ve buradaki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürülmesini talep ediyor.

İsrailli aşırı sağcı bakanlar ayrıca Gazze topraklarının gasbedilerek buralara yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesini ve gaspçı İsraillilerin yerleştirilmesini istiyor.