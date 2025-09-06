DOLAR
Söder: NATO askerleri Ukrayna'da konuşlandırılamaz

CSU lideri Markus Söder, NATO askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Rusya tarafından kabul edilmeyeceğini ve Almanya'nın asker göndermeye hazır olmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:04
CSU lideri Markus Söder'in Rheinische Post röportajından öne çıkanlar

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda NATO askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Söder, NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasını tahayyül etmenin kendisi için zor olduğunu söyleyerek "Rusya bunu asla kabul etmez. Çünkü bu, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının ön aşaması olur." dedi.

Alman ordusunun maddi ve personel olarak hareket alanı bulunmadığını vurgulayan Söder, bu nedenle Almanya'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olmadığını ve bu bağlamda zorunlu askerlik tartışmasının gündemde olduğunu anlattı.

Mülteci politikası hakkında da konuşan Söder, "(Ukrayna'da) Şu anda bir barış görünürde değil. Bu yüzden savaşabilecek durumda olan Ukraynalıları kendi ülkelerinde güvenliği sağlamak için yurtlarına göndermeyi düşünmek meşrudur." ifadesini kullandı.

Söder ayrıca Almanya'da bulunan Ukraynalıların sosyal yardım almasına ilişkin eleştiride bulunarak, Ukraynalıların sosyal sigorta fonlarına para ödemeden "vatandaşlık parası" (Bürgergeld) almalarının ülkede anlaşılmadığını belirtti ve bunun, diğer ülkelere kıyasla Almanya'da çalışan Ukraynalı oranının düşük olmasına neden olduğunu savundu.

