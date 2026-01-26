Soğuk Hava Bel Ağrılarını Artırıyor: Prof. Dr. Orhan Şen Uyarıyor

Soğuk hava dalgası bel ağrılarını artırıyor. Prof. Dr. Orhan Şen, kas zayıflığı ve ani hareketlerin tetiklediğini, belin sıcak tutulması ve egzersiz gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:37
Soğuk Hava Bel Ağrılarını Artırıyor: Prof. Dr. Orhan Şen Uyarıyor

Soğuk Havalar Bel Ağrılarını Artırıyor

Havaların soğumasıyla birlikte bel ağrısı şikayetlerinde artış yaşandığını belirten Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bel ağrılarının genellikle kas zayıflığı ve yanlış hareketlerle tetiklendiğini söyledi.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgalarıyla birlikte günlük yaşamda ani hareketler ve sıcak-soğuk geçişleri daha sık yaşanıyor. Özellikle sabah saatlerinde ve açık alanlarda bel bölgesinin soğuğa maruz kalması, bel ağrılarını adeta kaçınılmaz hale getiriyor. Uzmanlar, bu dönemde bel kasları zayıf olan kişilerin şikayetlerinin belirgin şekilde arttığına dikkat çekiyor.

Uzman Görüşü: Nedeni Kas Zayıflığı ve Ani Hareketler

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, İHA muhabirine şu değerlendirmede bulundu: "Soğuk havaların gelmesiyle birlikte bazı kişilerde bel ağrıları arttı. Bel ağrıları artan kişilerde ağrıya bir yatkınlık var. Soğukta arabadan inerken, oturup kalkarken, sabah yataktan kalkarken bir bel ağrısı görülür. Bu ağrının nedeni daha önceden gelen egzersizlerin eksikliği, bel kaslarının zayıflığı, nefesi dikkatli kullanmaması ve ani ağır hareketleri yapmaları. Üstüne de kaslar zayıf olduğu için ağrıya yatkınlığı varsa soğukta bu tetikleniyor."

Sıcak-soğuk Dengesi ve Koruyucu Öneriler

Prof. Dr. Şen, soğukta beli ağrıyan kişilerin dikkat etmesi gerekenleri de şöyle aktardı: "Soğukta beli ağrıyan kişiler bel bölgesini sıcak tutmalı. Özellikle araca binerken en kalın montla araca binilir ancak daha sonra klimayla içerisi ısıtılınca mont çıkartılır. Araçtan geri inerken üşütülür. Evlerde özellikle sıcak, ancak balkona çıkınca soğuk olduğu için bel ağrısı kaçınılmaz oluyor. Bu sıcak-soğuk dengesini de iyi ayarlamanız lazım. Soğukla sıcak dengesini iyi ayarlayıp, bel kaslarını güçlendirecek egzersizler yaparsanız bel ağrılarını azaltabilirler."

Uzmanın vurguladığı nokta, bel bölgesinin sıcak tutulması ve bel kaslarını güçlendirecek düzenli egzersiz ile soğuk dönemlerde ağrı şikayetlerinin azaltılabileceği yönünde.

