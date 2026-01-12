Soğuk Hava Diyabeti Tetikliyor: Hipoglisemi Riski Artıyor

Dr. Ali Vardar, soğuk havanın tip 2 diyabetli ve diyabeti olmayanlarda hipoglisemi riskini artırdığını, kan şekeri takibinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:34
Soğuk Hava Diyabeti Tetikliyor: Hipoglisemi Riski Artıyor

Soğuk Hava Diyabeti Tetikliyor: Hipoglisemi Riski Artıyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vardar, soğuk havanın tip 2 diyabetli ve diyabeti olmayan bireylerde hipoglisemi riskini artırabileceğine dikkat çekti.

Türkiye, Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışının etkisine girerken, 41 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uzmanlar, aşırı soğuk ve kar yağışının özellikle kalp ve solunum yolu hastalıkları bulunan kişilerde riskleri artırabileceğini, kronik hastalıkların alevlenmesine yol açabileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Uzman uyarısı: Diyabetliler soğukta daha dikkatli olmalı

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vardar şu uyarıda bulundu: "Hem çok soğuk hem de çok sıcak hava kan şeker seviyenizi değiştirebilir. Kan şekeri (kan glukozu) yönetiminde diyabetli bireyler çoğunlukla beslenme, egzersiz ve ilaç kullanımına odaklanır ancak hava şartlarının da kan şekeri üzerinde etkili olabildiğini unutmamak gerekir."

Soğuk hava hipoglisemi riskini nasıl artırıyor?

Dr. Ali Vardar soğuk havanın etkilerini şöyle anlattı: "Vücut üşüdüğünde daha fazla glikoz yakar ve bu durum kan şekerinin düşmesine yol açabilir. Ayrıca düşük sıcaklıklar; titreme, üşüme ya da uyuşma gibi belirtileri maskeleyerek hipogliseminin fark edilmesini geciktirebilir."

Fizyolojik etkiler ve insülin emilimi

Dr. Vardar, soğuk havayla başa çıkmanın stres tepkisini tetikleyebileceğini belirterek, "Vücudumuzun bununla doğal olarak mücadele etme yollarından biri, stres hormonlarını salgılamaktır. Bu da insülin üretimini azaltır ve depolanmış kan şekerini serbest bırakır. Bunun yanı sıra, enjekte edilen insülin soğuk havalarda daha yavaş emilebilir" ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarda kan şekeri takibi daha da önemlidir. Düşük cilt sıcaklığı insülin salgısını azaltabilir ve enjeksiyon sonrası insülinin emilimini yavaşlatabilir; bu etkenler hem hipoglisemi hem de hiperglisemi riskini etkileyebilir.

Hareketsizlik, beslenme ve enfeksiyonların rolü

Uzm. Dr. Vardar, kış aylarında yaşam alışkanlıklarının değiştiğini ve bunun kan şekeri üzerinde etkili olduğunu vurguladı: azalan fiziksel aktivite ve daha yüksek karbonhidratlı beslenme kan şekerinin yükselme riskini arttırıyor. Fiziksel aktivitenin azalması, vücudun insüline duyarlılığını düşürüyor ve bu durum kan şekerinin kontrolsüz şekilde yükselmesine yol açabiliyor.

Kış aylarında boğaz, idrar yolları ve bağırsak enfeksiyonları ile gribal enfeksiyonların daha sık görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Vardar, bu durumun kan şekerini yükseltebileceğini söyledi ve ekledi: "Enfeksiyon geçiren diyabet hastalarının kan şekerlerini daha yakından takip etmeleri gerekir. Özellikle insülin kullanan hastalarda, hekimin önerisiyle insülin dozunun geçici olarak artırılması gerekebilir".

Sonuç olarak, uzmanlar soğuk ve karlı havalarda kronik hastalığı bulunanların daha dikkatli olmasını, diyabetli bireylerin ise kan şekeri takibini sıklaştırmasını öneriyor.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. ALİ VARDAR

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. ALİ VARDAR

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören Belediyesi'nden Karla Mücadele: 93 Araç ve 400’den Fazla Personel
2
Tarsus'ta Sağanak: Yaklaşık 100 Mevsimlik İşçi Tahliye Edildi
3
Yeni Yılda Mışıl Mışıl Uyku: 7 Etkili Öneri
4
Özer Matlı: Öngörülebilirlik Reel Sektöre İvme Kazandıracak
5
Arnavutköy'de Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor
6
İnegöl Belediyesi 365 Gün Yanınızda: 14 bin 146 Aileye Destek (2025)
7
Şırnak’ta 2025’te 5 bin 9 gıda denetimi: 2 milyon 750 bin 861 lira ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları