Soğuk Hava Kas ve Eklem Ağrılarını Tetikliyor

VM Medical Park Pendik Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uzm. Dr. Tuğba Baysak Tunçay, soğuk havaların kas ve eklem ağrılarını artırabildiğine dikkat çekti ve kış aylarında alınması gereken önlemleri paylaştı.

Neden artıyor?

Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için yüzeye yakın kan damarları daralır. Bu durum kaslara giden kan akışını azaltır ve kaslarda sertlik ile ağrıya yol açabilir. Dr. Tunçay, sıcaklıkların düşmesiyle kasların gerginleştiğini, esnekliğin kısıtlandığını ve özellikle boyun, omuz, bel ile bacak bölgelerinde ağrıların daha sık görüldüğünü belirtti.

Risk altındaki gruplar

Soğuk hava herkesi etkileyebilir; fakat bazı gruplarda risk daha yüksektir. Dr. Tunçay, yaşlılarda dolaşım ve kas kütlesindeki azalma nedeniyle soğuğa karşı hassasiyetin arttığını, ofis çalışanlarının uzun süre hareketsiz kalınca sırt ve kalça gerginliği yaşayabileceğini söyledi. Ayrıca spor yapanlarda ısınma eksikliğinin sakatlanma riskini yükselttiğini ve Raynaud sendromu ile otoimmün hastalığı olan bireylerde şikayetlerin artabildiğini vurguladı.

Isınmadan egzersiz yapmayın

Kaslar yeterince ısınmadan yapılan ani hareketler burkulma ve kas yırtılmalarına neden olabilir. Dr. Tunçay, soğukta günlük hayatta hızlı yürüyüş veya ağır yük kaldırmanın bile risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

Esneme ve kas güçlendirme egzersizleri

Dinamik esneme hareketleri kasları aktiviteye hazırlar. Hızlı yürüyüş gibi akıcı ve tekrarlayan hareketlerin kaslara kan, ısı ve oksijen taşıyarak sakatlanma riskini azalttığını belirten Dr. Tunçay, kış aylarında bu egzersizlerin kapalı alanlarda yapılmasının daha faydalı olduğunu söyledi.

Günlük basit önlemler

Ortama uygun giyinmek ve soğuk hava akımlarından korunmak kas ağrılarını azaltmada ilk adımdır. Hafif günlük hareketler, esneme ve yürüyüşler kan dolaşımını artırır; sıcak banyo ve ısıtma pedleri de rahatlama sağlayabilir.

Ne zaman uzmana başvurmalı?

Kas ağrıları birkaç günden uzun sürerse, hareket kabiliyetini kısıtlıyorsa veya giderek artıyorsa doktora başvurulması gerektiğini söyleyen Dr. Tunçay, altta yatan bir sorunun araştırılması gerektiğini ve kronik rahatsızlığı veya tekrarlayan yaralanmaları olan kişilerin kış aylarında düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

Beslenme ve yaşam tarzı önerileri

Kas sağlığında beslenme ve yaşam tarzının rolü büyüktür. Dr. Tunçay, yeterli su tüketiminin kas kramplarını önlemeye yardımcı olduğunu, D vitamini eksikliğinin kas ağrılarına yol açabileceğini ve takviye kullanımında mutlaka doktora danışılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca işlenmiş gıdaların vücutta iltihaplanmayı artırarak kas şikayetlerini tetikleyebileceğine dikkat çekti.

Özetle: Soğuk havalara karşı uygun giyinme, düzenli ısınma, esneme ve hafif hareketler kışın kas ve eklem ağrılarını azaltmaya yardımcı olur. Uzman görüşü ve gerektiğinde tıbbi değerlendirme önemini korumaktadır.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI DR. TUĞBA BAYSAK TUNÇAY