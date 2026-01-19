Soğuk Havada Egzersiz Uyarısı: Kalp Krizi Riski Artıyor

Soğuk Havada Egzersiz Uyarısı: Kalp Daha Fazla Zorlanıyor

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Tetik, soğuk havalarda kalbin daha fazla zorlandığını belirterek, özellikle risk grubundaki vatandaşları açık alanda ağır egzersiz yapmamaları konusunda uyardı.

Prof. Dr. Tetik, soğuk havaların kalp krizi riskini artırdığına dikkat çekerek, bu dönemde üst solunum yolu enfeksiyonları, gribal enfeksiyonlar ve Covid-19’un yanı sıra kalp ve damar hastalıklarının da daha sık görülebildiğini ifade etti.

Soğuk havalarda vücudun savunma mekanizması olarak damarlarını büzdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Tetik, "Vücut, hayati organlara kan akışını artırmak için özellikle cilt damarlarını büzüyor. Bu durum kalbin daha hızlı ve daha fazla çalışmasına neden oluyor. Kalbin iş yükünün artması ise risk faktörü bulunan hastalarda kalp krizini tetikleyebiliyor" dedi.

Kimler risk altında?

Sigara kullananlar, obezite sorunu olanlar, sağlıksız beslenenler, genetik yatkınlığı bulunanlar, diyabet, hipertansiyon ve kan yağları yüksek olan hastalar daha büyük risk altında. Prof. Dr. Tetik, sağlıksız yaşam alışkanlıklarının bu riski daha da artırdığını kaydetti.

Soğuk havalarda kalp damarlarının da büzüşerek kalbe giden oksijen miktarını azalttığını belirten Prof. Dr. Tetik, "Özellikle daha önce koroner stent takılmış, koroner arter hastalığı ya da damar sertliği bulunan kişilerde kalp krizi daha sık karşımıza çıkıyor. Son haftalarda bunu klinik olarak da gözlemliyoruz" diye konuştu.

Uzman önerileri

Soğuk havalarda açık alanda ağır egzersizlerden kaçınılmalı. Prof. Dr. Tetik, "Soğuk havalarda açık alanda çok ağır egzersizlerden kaçınılmalı. Sağlıklı beslenmek, bol su içmek, sıkı ve sıcak tutacak şekilde giyinmek büyük önem taşıyor. Özellikle göğüs ön duvarını koruyan kalın giysiler ve kaşkollar ihmal edilmemeli" ifadelerini kullandı.

