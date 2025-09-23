Soğuk Savaş soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Soğuk Savaş programındaki paylaşımlar nedeniyle yürütülen soruşturmada sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:16
Güncelleme: Adli sonuç eklendi

Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alındı.

Savcılıkta ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

