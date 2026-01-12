Soğukta Omurga Sağlığı Alarmı: Uzman Uyarıları

Dr. Emine Bukan Arıca, soğuk havaların kas sertleşmesi, duruş bozuklukları ve ağrıları artırdığını belirterek sıcak tutma, düzenli egzersiz ve ergonomi uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:37
Soğukta Omurga Sağlığı Alarmı: Uzman Uyarıları

Soğuk havalar omurga sağlığını tehdit ediyor

Medline Adana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Emine Bukan Arıca, soğuk havaların omurga çevresindeki kaslarda sertleşme ve elastikiyet kaybına yol açtığını, bunun da kas spazmları ve artan sırt-bel ağrılarına neden olabildiğini vurguladı.

Dr. Arıca, "Düşen sıcaklıklarla birlikte kaslar daha hızlı sertleşiyor ve esnekliğini kaybediyor. Özellikle omurgayı çevreleyen kaslarda görülen bu sertleşme, kas spazmlarına yol açabiliyor. Kaslardaki bu gerilim, sırt ve bel ağrılarını tetikleyebileceği gibi, bel fıtığı veya skolyoz gibi mevcut omurga sorunlarının da daha belirgin hale gelmesine neden olabiliyor." dedi.

Düşük sıcaklıkların vücuda etkileri

Soğukta vücudun ısısını korumak için daha fazla enerji harcadığını belirten Dr. Arıca, bunun kas esnekliğinin azalmasına ve hareket kabiliyetinin sınırlanmasına yol açtığını bildirdi. Düzenli egzersiz yapmayanlarda artan hareketsizliğin omurga çevresindeki kas desteğini zayıflatarak omurganın daha fazla yük taşımasına neden olduğunu, uzun süreli hareketsizliğin diskleri ve eklemleri zorlayıp ağrıları artırabileceğini söyledi.

Soğuk hava aynı zamanda kan damarlarını daraltarak kan dolaşımını yavaşlatıyor; bu durum omurgayı çevreleyen kas ve dokulara giden oksijen ve besin maddelerinin azalmasına yol açabiliyor. Dr. Arıca, ileri yaştaki bireylerde bu dolaşım problemlerinin omurga şikayetlerini daha da artırabileceğine dikkat çekti.

Duruş bozuklukları ve eklem hassasiyeti

Dr. Arıca, kış aylarında ağır eşyaların kaldırılmasının, uzun süre oturmanın veya yanlış pozisyonda çalışmanın omurga üzerinde fazladan baskı oluşturduğunu belirtti. Soğuktan korunma amaçlı vücudun istemsiz bükülmesi, omuzların öne kapanması ve sırtın yuvarlak bir duruş almasının sık görülen duruş bozuklukları arasında olduğuna dikkat çekti.

Soğuk ortamın eklem sıvısının akışkanlığını azaltarak eklemleri daha sert ve ağrılı hale getirebildiğini; özellikle omurgadaki faset eklemlerinin olumsuz etkilendiğini ve romatizmal hastalığı olanların şikayetlerinin kışın belirginleşebileceğini ifade etti.

Uzmanın önerileri

Bel ve sırt bölgesini sıcak tutan giysiler tercih edin.

Soğuk havalarda uzun süre hareketsiz kalmayın.

Düzenli şekilde hafif egzersizler yapın, sırt ve bel kaslarını güçlendiren esneme hareketlerini ihmal etmeyin.

Uzun süre oturacaksanız doğru duruş pozisyonuna dikkat edin ve oturma/çalışma alanlarınızı ergonomik şekilde düzenleyin.

Soğuk ortamda ani ve sert hareketlerden kaçının; ağır cisimler kaldırmayın.

Soğuk havalarda kasları zorlayacak hareketlerden önce vücudunuzu ısıtın.

