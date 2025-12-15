DOLAR
Söğütlü'de 14 km Grup Yolu Sıcak Asfalta Kavuşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü kırsalında toplam ~14 km yol için sıcak asfalt çalışması yürütüyor; Rüstemler Mahallesi'ne 4 bin ton asfalt dökülecek.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:49
Söğütlü'de 14 km Grup Yolu Sıcak Asfalta Kavuşuyor

Söğütlü'nün ulaşım ağı güçleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında Söğütlü ilçesinin kırsal mahallelerindeki grup yollarını sıcak asfalta kavuşturuyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, 16 ilçe ve şehir merkezinde eş zamanlı yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Söğütlü'deki faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Önceki etaplar

Daha önce Kızılcaali, Tokmaklıdere, Fındıklı, Levent, Sıraköy ve Doğancı grup yolunun 11 kilometrelik kısmına 13 bin ton sıcak asfalt seren ekipler, çalışmalarına Rüstemler Mahallesi ile devam ediyor.

Rüstemler Mahallesi'ne 4 bin ton asfalt

Tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu ve ilçe merkezi ulaşımı açısından kritik öneme sahip Rüstemler Mahallesindeki 2 bin 750 metrelik güzergah sil baştan yenileniyor. Proje kapsamında bölgeye 4 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Toplam etki ve hedef

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu sezon Söğütlü kırsalında yaklaşık 14 kilometrelik hattın modern bir görünüme kavuşacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehrimizin dört bir yanında sürdürdüğümüz asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Söğütlü kırsalını güvenli, hızlı ve konforlu hale getiriyoruz. Söğütlü ve bölge halkına hayırlı olsun"

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun trafiğe açılması hedefleniyor.

