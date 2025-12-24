DOLAR
ŞOK Marketler'in Yeni Laboratuvarı: Meyve-Sebzede Pestisit Analizi 30 Dakikada

ŞOK Marketler, Antalya'daki laboratuvarıyla domatesten başlayarak raf öncesi pestisit analizlerini 30 dakikada gerçekleştirip tüketiciye güvence sağlıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:45
ŞOK Marketler, raf öncesi pestisit kontrolünde yeni dönemi başlattı

Perakende zinciri ŞOK Marketler, Antalya’daki tedarik platformunda kurduğu laboratuvar ile taze meyve-sebzeleri raflara taşımadan önce kendi bünyesinde pestisit analizine tabi tutuyor. Uygulama ilk etapta domates ile başladı ve analiz süreci çok daha hızlı gerçekleştiriliyor.

Laboratuvar ve analiz süreci

ŞOK’un Antalya’daki laboratuvarı, akredite kuruluşlarla aynı standartlarda çalışarak pestisit etken maddelerini 30 dakika içinde analiz edebiliyor. Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği kapsamında uygun bulunan ürünler ülke genelindeki mağazalara sevk ediliyor. ŞOK, domatesin ardından diğer meyve-sebze gruplarını da bu sisteme dahil etmeyi hedefliyor.

Tüketiciye şeffaf güvence

Analizi tamamlanan ürünlerin kasalarında "Pestisit Tespit Edilmedi" ibaresi yer alıyor. Ürün üzerindeki QR kod okutularak analiz sonuçları Cepte ŞOK uygulaması üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor; online alışverişlerde de analiz raporları erişime sunuluyor. Böylece tüketiciler satın aldıkları ürünlerin güvenlik bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.

Çiftçiye tarlada eğitim ve destek

ŞOK Marketler, üreticiyi de destekleyen bir model uyguluyor. Ziraat mühendisleri sahada doğru ilaçlama, hasat zamanlaması ve kayıtlı üretim konularında eğitim veriyor. Hasat sonrası analizlerde uygun bulunmayan ürünlerin alımı yapılmıyor; üreticilere ayrıntılı analiz raporları sunularak gelişim imkânı sağlanıyor ve tarladan mağazaya uzanan zincirde izlenebilirlik güçlendiriliyor.

Şirketten açıklama

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel uygulamaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Gıda güvenliği konusunda toplumda ciddi bir hassasiyet var. ŞOK Marketler olarak biz de 81 ildeki 11 binden fazla mağazamızla ülkemizin en büyük gıda perakendecilerinden biri olarak bu hassasiyetin farkındayız ve sorumluluğumuzu daha da ileri taşımak istiyoruz. Artık reyonlarımızda satılan domateslerin tamamı pestisit kontrolünden geçmiş olacak. Biz zaten yıllardır dış akredite laboratuvarlarda analiz yaptırıyorduk ancak sonuçların çıkması zaman alıyordu. Bu nedenle önemli bir yatırım yaparak kendi Pestisit Laboratuvarımızı kurduk ve ürünleri anında ve yerinde kontrol edebilir duruma geldik. Domates sadece ilk adım. Kısa süre içinde diğer meyve-sebze ürünlerimizi de bu sisteme dahil edeceğiz. Türkiye’nin pestisit konusundaki endişelerini gidermek istiyoruz. Müşterilerimizin gönül rahatlığıyla meyve-sebze tüketmesi bizim en büyük mükafatımızdır."

Not: Antalya'da başlayan bu uygulamanın kısa sürede ŞOK Marketler’in tüm dağıtım merkezlerine yayılması planlanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

