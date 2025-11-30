Sokak Kedileri Marketlerin 'Müdavimi' Oldu

Türkiye’nin hemen her kentinde sokakların vazgeçilmez sakinleri olan kediler, yiyecek arayışında rotayı market ve pet shoplara çevirdi. Özellikle otomatik kapıların hareketini takip eden ve giriş çıkış yapan müşterileri karşılayan kediler, market önlerinin "müdavimi" haline geldi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren dükkan kapılarında toplanan ve gruplar halinde adeta mesaiye başlar gibi yerlerini alan kediler, alışveriş yapan vatandaşların yolunu gözlüyor. Market önlerini "yeni yaşam alanı" olarak benimseyen ve hazır mamaya ulaşma alışkanlığıyla kapı önlerinde sabırla bekleyen kediler, zaman zaman oluşturdukları kalabalık nöbet manzaralarıyla vatandaşları karşılıyor.

Veterinerden uyarı: Evcilleşme ve avcılık içgüdüsünün zayıflaması

Kocaeli Veteriner Hekimler Oda Başkanı Mehmet Bostancı, kedilerin insanlarla bir araya geldikçe daha da evcilleşen canlılar olduğunu ve mizaçlarının değiştiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Baktığımızda kedigiller çok geniş bir aile ve zamanla avcılık içgüdüsünü kaybedebiliyorlar. Evlerde yaşayabiliyorlar. Marketlerin önüne geliyorlar, mamalara kolayca ulaşıyorlar, kaçmıyorlar. Bu gibi unsurlardan dolayı kediler artık insanlarla toplum içinde yaşayabilen bir hayvan haline gelmiş durumda"

Bostancı, hazır gıdaya alışmanın uzun vadedeki etkilerine de dikkat çekti. Söyledikleri arasında şöyle dedi:

"Hazır gıdaya ulaşamazsa zor şartlarda hayatta kalma becerisi de ortadan kalkıyor. Ne oluyor? İnsan popülasyonu azaldığında ya da ağır kış şartlarında maalesef birçok kedi ölüyor, hayatta kalamıyor"

Besleme şekli çevre ve hayvan sağlığı için önemli

Bostancı, vatandaşların iyi niyetle yaptığı beslemelerin çevre sağlığını tehdit etmemesi gerektiğini belirtti ve gelişi güzel beslemenin risklerine dikkat çekti. Konuyla ilgili uyarısı şu şekilde:

"Eğer sokağınızda bir kedi varsa beslemesini yapınız ama bir besleme noktası belirlemek gerekiyor. Gelişigüzel besleme yapılmamalı. Bazen rastgele bir evin önüne, apartmanın boydan boya önüne yem döküldüğünü görüyoruz. Kaba bile konulmamış ya da yemek artığı dökülmüş. Kişi kendince beslediğini düşünüyor ama hem çevreye hem hayvana zarar etmiş oluyor. Bunun bilinçli bir şekilde yapılması gerekir. Hayvan için de zararlı çünkü yere dökülmüş bir şeyde pislik ya da başka bir hayvan hastalığı varsa kediler bunu alabiliyor. Vatandaşlarımızın buna mutlaka dikkat etmesi gerekiyor."

Kış öncesi barınma ve güvenlik uyarısı

Bostancı, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte sokak hayvanlarının barınma ve su ihtiyacının artacağına dikkat çekerek vatandaşlara pratik önlemler önerdi. Uyarısı şu cümlelerle özetlendi:

"Özellikle hayvanların suya ulaşmaları zor olacak. Vatandaşlar, bir kap suyu mutlaka evlerin, apartmanların önünden eksik etmesinler. Yine söylüyorum, kış geliyor. Bu canlılar sığınacak yer arayacak. Araçların kaputları sıcak olduğu için oraya sığınabiliyorlar ve insanlar bunu fark etmeyebiliyor. Kışın araca binmeden önce 3 kez kaputa vurmak gibi bir kural vardır. Vatandaşlarımız buna mutlaka dikkat etmeli"

Öne çıkan mesajlar: Kedilerin market önlerinde beslenmeye alışmasının kolaylık sağladığı, ancak avcılık yeteneklerinin zayıflaması ve gelişi güzel beslemenin çevre ile hayvan sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulanıyor. Vatandaşlara beslemeyi belirlenmiş noktalarda ve kaplarla yapma; kış öncesi su ve barınma desteğini aksatmama çağrısı yapılıyor.

