Söke Belediyesi 2025'te Gıda ve Sosyal Destekleri Güçlendirdi

Söke Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını kesintisiz sürdürdü. Belediye, gıda yardımlarının yanı sıra medikal destekler ve sosyal hizmetlerle dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam etti.

Dağıtılan yardımlar ve Giysi Bank

Yıl içinde belediye tarafından hazırlanan gıda kolileri 757 haneye ulaştırıldı. Belediye üretimi buğdaydan elde edilen unlar ise 2 bin 20 haneye dağıtıldı. Bu destekler temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadı.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Giysi Bank aracılığıyla yapılan bağışlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı; Giysi Bank'tan yıl boyunca bin 158 kişi kıyafet temin etti.

Medikal destekler ve sarf malzemeleri

Sosyal hizmetler yalnızca gıda ve giysi ile sınırlı kalmadı. 2025 yılı içinde 3 vatandaşa tekerlekli sandalye desteği sağlanırken, 4 haneye çeşitli medikal ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

Ücretsiz diyetisyen ve psikolojik danışmanlık

Söke Belediyesi'nin kısa süre önce başlattığı ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmetleri yoğun ilgi gördü. Belediye diyetisyeninden 103 vatandaş beslenme ve diyet desteği alırken, 16 vatandaş psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalandı.

Ayrıca Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne 2025 yılında gelen toplam 2 Bin 945 adet istek şikâyet yanıtlanıp çözüme ulaştırıldı.

Başkanın değerlendirmesi

Dr. Mustafa İberya Arıkan, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik desteklerin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğini ifade etti.

Söke Belediyesi, 2025'te yürüttüğü kapsamlı destek çalışmalarıyla dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam etti ve hizmet ağını güçlendirdi.

