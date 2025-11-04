Söke Belediyesi Maaş Promosyon İhalesi: Halk Bankası 90 Bin TL Teklifle Kazandı

Söke Belediyesi Maaş Promosyon İhalesi Halk Bankası'nın Teklifiyle Sonuçlandı

Söke Belediyesi memur ve kadrolu işçi personellerini kapsayan banka maaş promosyon ihalesi sonuçlandı.

İhale Süreci

23 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen açık artırma usulü ihale sonucunda ilk teklifler beklentilerin altında kaldı; komisyon tarafından oy birliği ile iptal edilerek yeniden teklif alınmasına karar verildi.

Teklif ve Karar

Yapılan ikinci değerlendirmede, en yüksek teklifi Halk Bankası verdi. Banka, 3 yıllık dönem için kişi başı 87 bin TL nakit ve 3 bin TL parafpuan olmak üzere toplam 90 Bin TL promosyon teklifinde bulundu. Söke Belediyesi Promosyon Komisyonu, Halk Bankası’nın teklifini oy birliğiyle kabul etti.

Başkanın Açıklaması

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Alınan bu kararın tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen komisyon üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

SÖKE BELEDİYESİ MEMUR VE KADROLU İŞÇİ PERSONELLERİNİ KAPSAYAN BANKA MAAŞ PROMOSYON İHALESİ SONUÇLANDI.