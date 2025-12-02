Söke'de 130 Yıllık Hacı Ziya Bey Camii Yeni Aydınlatmayla Parlıyor

Söke'deki 1894 yapımı Hacı Ziya Bey Camii, imam Yusuf Ertürk ve Söke İlçe Müftülüğü'nün çalışmasıyla dış aydınlatma kazanarak gece görünürlüğü ve estetiğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:30
Söke'nin tarihi değerlerinden Hacı Ziya Bey Camii, yapılan dış aydınlatma çalışmasıyla geceleri daha görünür ve estetik bir görünüme kavuştu.

Proje ve Uygulama

Çalışma, cami imam hatibi Yusuf Ertürk'ün girişimleriyle Söke İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatma uygulaması tamamlanarak hizmete sunuldu.

Cami, Söke ilçesi Yeni Camii Mahallesi Şadırvan Sokak'ta bulunuyor. Söke eşrafından Hacı Ziya Bey tarafından 1894'te yaptırılan yapı, mimari özellikleri ve içindeki dekoratif işlemelerle biliniyor.

Koruma ve Estetik Hedefi

Kurulan aydınlatma sistemiyle caminin gece silüeti daha belirgin hale gelirken, çalışmanın amacı tarihi eserin korunması ve estetik açıdan ön plana çıkarılması olarak açıklandı.

Müftülükten Açıklama

Söke İlçe Müftülüğü, ilçedeki tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, Hacı Ziya Bey Camii'ndeki dış aydınlatma uygulamasının bu kapsamın bir parçası olduğunu ifade etti. Açıklamada, çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

