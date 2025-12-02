Söke'de 130 Yıllık Hacı Ziya Bey Camii Yeni Aydınlatmayla Parlıyor

Söke'nin tarihi değerlerinden Hacı Ziya Bey Camii, yapılan dış aydınlatma çalışmasıyla geceleri daha görünür ve estetik bir görünüme kavuştu.

Proje ve Uygulama

Çalışma, cami imam hatibi Yusuf Ertürk'ün girişimleriyle Söke İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatma uygulaması tamamlanarak hizmete sunuldu.

Cami, Söke ilçesi Yeni Camii Mahallesi Şadırvan Sokak'ta bulunuyor. Söke eşrafından Hacı Ziya Bey tarafından 1894'te yaptırılan yapı, mimari özellikleri ve içindeki dekoratif işlemelerle biliniyor.

Koruma ve Estetik Hedefi

Kurulan aydınlatma sistemiyle caminin gece silüeti daha belirgin hale gelirken, çalışmanın amacı tarihi eserin korunması ve estetik açıdan ön plana çıkarılması olarak açıklandı.

Müftülükten Açıklama

Söke İlçe Müftülüğü, ilçedeki tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, Hacı Ziya Bey Camii'ndeki dış aydınlatma uygulamasının bu kapsamın bir parçası olduğunu ifade etti. Açıklamada, çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

SÖKE'DEKİ TARİHİ CAMİYE AYDINLATMA