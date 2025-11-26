Söke'de Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış

Tuzak sayımları alarm verdi, üreticilere uyarı

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Aydın’ın Söke ilçesinde, Akdeniz meyve sineğine karşı yerleştirilen izleme tuzaklarında yapılan sayımlarda zararlı popülasyonunda artış gözlemlendi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, bitki sağlığı konularında sürdürdükleri periyodik saha kontrolleri kapsamında portakal ve mandalina gibi meyve ağaçlarındaki Akdeniz meyve sineği tuzakları ile zeytin sineğine karşı asılan tuzakları yerinde inceledi. Ekipler, zararlı yoğunluğunu belirlemek üzere sayım çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan sayımlar sonucunda Akdeniz meyve sineğinde artış tespit edildi. Bunun üzerine üreticilere mücadele ve müdahale konusunda uyarılar yapıldı; özellikle yere düşen meyvelerin toplanmasının önemi vurgulandı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "Akdeniz meyve sineği tuzakları sayımı yapılmıştır. Ağaçlarda mücadele eşiği üzerinde zararlı yoğunluğu görüldüğünden üreticilerimizin kontrollü olarak ruhsatlı ürünler ile zirai ilaçlama yapmaları gerektiğini önemle hatırlatırız" ifadeleri yer aldı.

