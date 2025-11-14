Söke'de Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı: Alo Gıda 174 İhbarları Takipte

Alo Gıda 174 şikayetleri ve risk analizleriyle Söke merkezindeki gıda işletmelerinde hijyen, ürün güvenliği ve saklama koşulları kapsamlı denetlendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:57
Söke'de Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı: Alo Gıda 174 İhbarları Takipte

Söke'de Gıda İşletmelerine Sıkı Denetim

Alo Gıda 174 şikayetleri ve risk analizleriyle kapsamlı kontroller

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki gıda üretim ve satış noktalarında Alo Gıda 174 hattına gelen şikayetler ve yapılan risk değerlendirmeleri doğrultusunda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürün güvenliği, saklama ve üretim standartlarına uygunluğu titizlikle incelendi. Ekipler, tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik önlemler üzerinde durdu.

Yetkililer, denetimlerin hem vatandaş sağlığını korumak hem de işletmelerde kaliteli ve güvenilir gıda üretimini teşvik etmek amacıyla aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Ayrıca tüketicilere, karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmeye devam etmeleri çağrısında bulunuldu.

ALO GIDA 174 HATTINA GELEN ŞİKAYETLER VE RİSK ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA SÖKE İLÇE MERKEZİNDEKİ GIDA...

ALO GIDA 174 HATTINA GELEN ŞİKAYETLER VE RİSK ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA SÖKE İLÇE MERKEZİNDEKİ GIDA İŞLETMELERİ DENETLENDİ.

ALO GIDA 174 HATTINA GELEN ŞİKAYETLER VE RİSK ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA SÖKE İLÇE MERKEZİNDEKİ GIDA...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları