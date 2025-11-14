Söke'de Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı: Alo Gıda 174 İhbarları Takipte

Söke'de Gıda İşletmelerine Sıkı Denetim

Alo Gıda 174 şikayetleri ve risk analizleriyle kapsamlı kontroller

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki gıda üretim ve satış noktalarında Alo Gıda 174 hattına gelen şikayetler ve yapılan risk değerlendirmeleri doğrultusunda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürün güvenliği, saklama ve üretim standartlarına uygunluğu titizlikle incelendi. Ekipler, tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik önlemler üzerinde durdu.

Yetkililer, denetimlerin hem vatandaş sağlığını korumak hem de işletmelerde kaliteli ve güvenilir gıda üretimini teşvik etmek amacıyla aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Ayrıca tüketicilere, karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmeye devam etmeleri çağrısında bulunuldu.

