Söke'de Özel Veteriner Klinikleri Denetlendi: Ruhsat ve Hijyen Kontrolleri

Söke'de Özel Veteriner Klinikleri Denetlendi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren özel veteriner hekim kliniklerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimin amacı, veteriner hekimlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak, hayvan sağlığını korumak ve hastalıkların önüne geçilmesine katkı sunmaktı.

Denetimde Hangi Hususlar İncelendi?

Yetkililer kliniklerde başta ruhsat ve faaliyet izinleri olmak üzere, fiziki şartlar, hijyen durumu, kullanılan tıbbi cihazlar ile ilaç ve aşıların muhafaza şartları gibi unsurları detaylı şekilde inceledi.

Denetim sırasında ayrıca uygulanan işlemlerin kayıt altına alınıp alınmadığı kontrol edildi; kayıt düzeni ve belge eksiklikleri gözden geçirildi.

Yetkililerin Değerlendirmesi

Denetim yetkilileri, hayvan sağlığının aynı zamanda halk sağlığı açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, özel veteriner hekim kliniklerine yönelik denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini ifade etti.

