Söke'de Yeni Kaymakamlık Binasında Son Hazırlıklar

Aydın'ın Söke ilçesinde yeni kaymakamlık binasında taşınma ve teknik hazırlıklar sürüyor; Söke Belediyesi tüm birimleriyle destek veriyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:21
Belediyenin desteğiyle taşınma ve teknik donanım hazırlıkları tamamlanıyor

Aydın’ın Söke ilçesinde, yeni kaymakamlık binası için hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor.

Söke Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, binanın kısa süre içinde hizmete başlaması için hem taşınma sürecinin sürdüğü hem de teknik donanımlara yönelik son düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yeni hizmet binasının faaliyete geçebilmesi için Söke Belediyesi'nin tüm birimleriyle destek verdiği vurgulandı.

Hafta sonu mesaisinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı saha ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik gerçekleştirildi. Büyük bölümü kadın personelden oluşan saha ekipleri binayı tepeden tırnağa temizleyerek hizmete hazır hale getirilmesinde önemli rol oynadı.

Yeni kaymakamlık binasının kısa süre içinde vatandaşlara kapılarını açmasının beklendiği ifade edildi.

