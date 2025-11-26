Söke'nin Yeni Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Başkan Arıkan'ı Ziyaret Etti

Hastane yönetimi ve kurumsal işbirliği masaya yatırıldı

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin yeni başhekimi Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, beraberinde başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Orhan Şahin ile birlikte Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti.

Göreve başlamasının ardından gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, hastane çalışmaları, kurumsal işbirliği ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Prof. Dr. Yılmaz ile Başkan Arıkan arasında bu başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Arıkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek yeni başhekime görevinde başarılar diledi ve ilçe halkına nitelikli sağlık hizmeti sunulması noktasında belediyenin her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

