Söke TARİŞ Başkanı Özer: Pamuk üreticisi için acil destekleme modeli şart

İsmail Özer, pamuk üreticisinin zor bir sezon geçirdiğini belirterek devletin Aralık-Ocak'ta yeni ve acil bir destekleme modeli açıklaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:15
Devlet müdahalesi talebi ve üretimdeki düşüş

Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, pamuk üreticisinin "son yılların en zorlu sezonunu" yaşadığını belirterek, devletin Aralık-Ocak aylarında geç kalmadan yeni bir destekleme modeli açıklaması gerektiğini söyledi.

"Üreticimiz memnun değil. İyi verim alan üretici bile borcunu ödeyemiyor. Bu tablo sürdürülebilir değil." diyen Özer, Türkiye genelindeki pamuk üreticilerinin yeni bir destekleme modeliyle korunması gerektiğini vurguladı.

Özer, pamuk fiyatlarının dünya piyasalarıyla paralel seyrettiğini ancak bunun tekstil gibi bağlı sektörleri olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Pamuk yalnızca bir tarımsal ürün değil, sanayinin kalbidir. Pamuktaki kriz, iplikten tekstile kadar zincirleme etki oluşturuyor. Bu nedenle devletin çok acil müdahale etmesi gerekiyor" dedi.

Söke Ovası'nda üreticilerin pamuktan uzaklaşmaya başladığını söyleyen Özer, "Şu anda başlayan buğday ekimi ovanın en az %50'sini kapsayacak gibi görünüyor" diyerek sorunun yalnızca kuraklık olmadığını; maliyet yüksek, verim düşük, kazanç az olduğunu belirtti. Özer, üreticinin korunmaması halinde Türkiye'nin pamuk ithalatına daha bağımlı hale geleceğini söyledi.

Sezon başında 30-35 milyon kg pamuk alımı hedeflediklerini hatırlatan Özer, "Şu ana kadar 22 milyon kg alım gerçekleştirdik. Pamuk hasadının %95'i tamamlandı. Bu rakam 23-24 milyon kg'a çıkabilir" dedi. Verim düşüklüğünün hedefleri etkilediğini ve sadece TARİŞ değil diğer kuruluşların da hedeflerini tutturamadığını belirtti.

Özer, Söke Ovası'nda sezonun 70-80 bin ton kütlü pamuk üretimiyle kapanmasının öngörüldüğünü, Söke'de üretilen pamuğun üçte birinin Söke TARİŞ'e geldiğini ve geçen sezonki alım miktarının bu yıl da yakalandığını aktardı.

Özetle, İsmail Özer: "Devletimize büyük iş düşüyor. Türkiye genelindeki pamuk üreticisi yeni bir destekleme modeliyle desteklenmeli." çağrısını yineledi.

