SOLOTÜRK, Adapazarı'nın Kurtuluş Yıldönümünde Gösteri Uçuşu Yaptı

SOLOTÜRK'ten Unutulmaz Gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin özel gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla nefes kesen bir gösteri uçuşu düzenledi.

Gösteri Parkta Büyüleyici Anlar Yaratı

Gösteri, Aziz Duran Parkı üzerinde gerçekleştirildi ve parkı dolduran kalabalık tarafından büyük bir heyecanla izlendi. Belirli bir alanı dolduran çok sayıda kişi, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan havalanan SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı etkileyici akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Ayrıca, ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının (flare) da atıldığı gösteri, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Önemli İsimler Gösteriyi İzledi

Bu özel gösteri, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu gibi önemli isimler tarafından da yakından takip edildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.