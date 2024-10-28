SOLOTÜRK'ten İstanbul'da Etkileyici Selamlama Uçuşu

İstanbul Semalarında SOLOTÜRK Etkisi

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı gösteri takımı SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı öncesinde İstanbul'da iki uçakla görkemli bir selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Kurtuluşun Kutlaması

Bu uçuş, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla planlanan etkinlikler kapsamında gerçekleştirildi. SOLOTÜRK ekibi, Boğaz ve çevresinde yaptığı uçuşla hem görsel bir şölen sundu hem de vatandaşlara bayram coşkusunu yaşattı.

Vatandaşların İlgisi

Kuleli ve Boğaz çevresinde gerçekleştirilen bu etkinlik, birçok vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. SOLOTÜRK pilotlarının F-16 uçaklarıyla yaptığı akrobasi hareketleri, seyirciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Göz Alıcı Gösteri

Uçuş sırasında, ısı güdümlü füzeleri gözlemek için kullanılan alev topları (Flare) da atıldı. Toplamda yaklaşık 35 dakika süren bu selamlama uçuşu, İstanbul semalarında unutulmaz anlar yaşattı.

SOLOTÜRK Cumhuriyet Bayramı öncesi İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Cumhuriyetin 101'nci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, Boğaz ve çevresinde uçuş yaptı.

SOLOTÜRK Cumhuriyet Bayramı öncesi İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Cumhuriyetin 101'nci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, Boğaz ve çevresinde uçuş yaptı.