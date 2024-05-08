Soma Davası’nda yargılanan kamu görevlilerinin ilk duruşması görüldü: Dava 12 Eylül’e ertelendi

Manisa’nın Soma ilçesinde, 10 yıl önce yaşanan maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetmişti. Yaşanan facia ile ilgili olarak 28 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün (8 Mayıs), Soma Adliyesi’nde başladı.

28 kamu görevlisinin yargılandığı duruşma, 12 Eylül 2024 tarihine ertelendi.

Soma faciası ile ilgili daha önce görülen davada, Soma Kömür İşletmeleri’nin yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 14 sanık için hapis cezası kararı verilmişti. Diğer 37 sanık ise beraat etmişti. 9 Şubat 2021’de alınan kararla ise tutukluların, tutuksuz bir şekilde yargılanmalarına karar verilmişti.