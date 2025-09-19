Somali'de Kimlik Zorunluluğu: Kayıt Yaptırmayanlar Vatandaş Sayılmayacak

Cumhurbaşkanı Mahmud: Ulusal kimlik, Somali aidiyetinin temel taşıdır

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, başkent Mogadişu'da düzenlenen bir etkinlikte, Ulusal Kimlik Kartı Programı kapsamında belirlenen sürede kayıt yaptırmayanların ülke vatandaşı sayılmayacağını açıkladı.

Mahmud, uygulamanın Somali aidiyetinin yapı taşı olduğunu vurgulayarak, "Somali kimliğiyle Somalili olunur, dış görünüşle veya sadece Somali dilini konuşarak değil." dedi. Kimlik kartı uygulamasının güvenlik ve kamu hizmetlerinin düzenli yürütülmesi için hayati önemde olduğunu belirtti.

"Belirlenen sürede Somali kimliği için kayıt yaptırmayan hiç kimse, Somali vatandaşı sayılmayacaktır."

Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkede dolaşımda yaklaşık 10 milyon pasaport bulunduğunu; bunların önemli bir kısmının yasa dışı yolla elde edildiğini ve biyometrik kimlik uygulamasının bu sorunu azaltacağını söyledi.

Mahmud, çifte vatandaşlığın tanındığını yineleyerek yurt dışındaki Somalililere ülke pasaportu edinmeleri çağrısında bulundu ve, "Somali’de kimliksiz olma dönemi sona erdi. Doğumdan hayatın her aşamasına kadar Somali kimlik kartınız sizinle olacak." ifadelerini kullandı.

Somali hükümeti, Eylül 2023'te Biyometrik Ulusal Kimlik Kartı Sistemi'ni başlatmış; 2026 yılına kadar çocuklar dahil en az 15 milyon vatandaşı kayıt altına almayı hedeflediğini açıklamıştı.

Aynı zamanda ülkede temmuzdan bu yana bankacılık işlemleri ve yurt içi uçuşlar için kimlik ibrazı zorunlu hale getirildi.

1991'deki siyasi çöküşten bu yana Somali'de merkezi bir kimlik sistemi bulunmuyordu; bu süreçte mali işlemler ve resmi hizmetler büyük ölçüde klan ağları ya da yabancı pasaportlar üzerinden yürütülüyordu.