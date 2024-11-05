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Somali'deki Yetim Çocuklara Mehmetçik'ten Destek

Türk askerleri, Somali'deki yetim çocuklara sağlık taraması ve yardımlarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:50
Somali'deki Yetim Çocuklara Mehmetçik'ten Destek

Mehmetçik'ten Somali'deki Yetim Çocuklara Sağlık Taraması

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelinin, Somali Polis Şehitleri Yetimhanesi'ni ziyaret ettiğini duyurdu. Bu ziyarette, yetimhane bünyesindeki çocuklara sağlık taraması gerçekleştirildi.

Yardımlar Yapıldı

Bakanlıktan gelen açıklamada: "Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız, Sivil Asker İşbirliği faaliyeti kapsamında Somali Polis Şehitleri Yetimhanesini ziyaret ederek burada kalan çocuklara sağlık taraması yaptı ve kıyafet ile gıda yardımlarında bulundu." diye belirtildi.

Ayrıca, yapılan sağlık taraması ve yardımlara ilişkin fotoğrafların da paylaşıldığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelinin, Somali Polis...

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelinin, Somali Polis Şehitleri Yetimhanesini ziyaret ederek, çocuklara sağlık taraması yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelinin, Somali Polis...

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelinin, Somali Polis Şehitleri Yetimhanesini ziyaret ederek, çocuklara sağlık taraması yaptığını bildirdi.

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