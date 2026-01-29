Sömestr'de Diş Kontrolü: Sağlıklı Süt Dişleri Geleceğin Teminatı

Çocuk Diş Hekimi Sena Çölgeçen, sömestr tatilinin diş kontrolleri için fırsat olduğunu belirterek erken tespitin önemini ve süt dişlerinin korunmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:38
Çocuk Diş Hekimi Sena Çölgeçen, sömestr tatilinin çocuklar için sadece eğlence değil, ağız ve diş sağlığı kontrolleri için de kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu belirtti.

Tatil döneminde artan riskler

Okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların beslenme alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çeken Çölgeçen, artan şekerli gıda tüketiminin diş çürüğü riskini tetiklediğini vurguladı ve ebeveynlere "vakit varken kontrol" çağrısında bulundu.

Çölgeçen, pek çok ailenin çocuk şikayet etmediği sürece diş hekimine gitmeyi ertelediğini ifade ederek, "Ağrı başladığında tedavi süreci çocuk için daha travmatik hale gelebilir" dedi.

Erken tespitin önemi

Çölgeçen, diş çürüklerinin çoğunlukla sessiz ilerlediğini belirterek "Ağrısı yoksa sorun yoktur" düşüncesinin büyük bir yanılgı olduğunu söyledi. Erken tespit edilen sorunların ağrısız ve basit işlemlerle çözülebileceğini ve bunun çocuğun diş hekimi korkusunun önüne geçeceğini ekledi.

Okul dönemindeki yoğun tempoya karşı sömestr tatilinin avantajlarını şu sözlerle anlattı: Tatilde hem çocuklar hem de aileler süreci daha sakin yönetebiliyor; yapılan kontroller genellikle önlem amaçlı olduğundan 'diş hekimi eşittir acı' algısı oluşmuyor ve bu dönemde kurulan güven bağı çocuğun hayatı boyunca diş sağlığına yaklaşımını olumlu etkiliyor.

Süt dişlerinin önemi

Süt dişlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Çölgeçen, tedavi edilmeyen çürüklerin ileride diş dizilimi bozukluklarına ve daha karmaşık operasyonlara yol açabileceğini vurguladı. "Sağlıklı süt dişleri, sağlıklı daimi dişlerin temelidir."

Çölgeçen, sözlerini şöyle tamamladı: "Küçük bir kontrol, ileride büyük sorunların önüne geçebilir. Tatili çocuklarımızın sağlığına yatırım yapmak için değerlendirmek altın değerindedir."

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

