Son 24 saatte 250 noktayı vurdular! Gazze'de savaş şiddeti artarak devam ediyor!

Uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ve güneyindeki Han Yunus'a yönelik kara saldırısını başlatırken, bölgedeki hava saldırılarını da artırdı. Ateşkese dair uluslararası girişimlere rağmen tansiyonun yükseldiği bölgede çatışmalar devam ediyor.





İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze'de yaklaşık 250 noktaya düzenlenen hava saldırılarının, Hamas'ın askeri kanadı olan İzeddin el-Kassam Tugayları'na ait "hedefler" olduğu iddiası yer aldı.





7 Ekim'den bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 16 bin 248 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yaşamını yitirenlerin 7 bin 112'si çocuk ve 4 bin 885'i kadın olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının sonucu olarak 83 İsrail askeri hayatını kaybettiği bildirildi. 27 Ekim'de İsrail'in Gazze'nin kuzeyine, ardından 3 Aralık'ta ise bölgenin güneyinde bulunan en büyük yerleşim yerine saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti. Tel Aviv yönetiminin "güvenli bölge" olarak belirttiği Han Yunus da İsrail ordusunun kara saldırısı yaptığı noktalardan biri oldu.