Sorgun'da Her Gün 700 Kişiye Ücretsiz Sıcak Yemek

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye koordinasyonunda faaliyet gösteren iki aşevi, her gün 600-700 kişiye üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Aşevi hizmeti, öğrenciler ile yaşlı ve hasta vatandaşların günlük beslenme ihtiyacını karşılayarak ilçede önemli bir sosyal destek sağlıyor.

Hazırlık ve Menü

Yasemin Doğançay, "Bir gün önceden ben yarının menüsünü hazırlıyorum. Sabah 7.30’da geliyorum. Arkadaşlar saat 8 gibi geliyorlar. Ben usta olduğum için biraz daha onlardan önce geliyorum. Ön hazırlığımı yapıyorum. Hep birlikte ondan sonra pişirme aşamamıza, sonra sefer tası doldurmamıza geçiyoruz" dedi.

Dağıtım ve Gönüllü Hizmet

Songül Ekim, "Vakıf personeliyim. Yaşlılarımız için 10.30’da dağıtıma başlıyoruz. 13.30’a kadar sürekli 70 tane evle iletişime geçiyoruz. Onlar Bayağı da alıştık. Erkut Başkan’ın sayesinde bu işe alındım. 7 yıldır bütün yaşlılarla birlikteyim. Çok da memnunum işimden dolayı. Yani gerçekten bu işin de mükafatını görüyorum bereket olarak. Hem maaşım bereketli hem çocuklarımın da hiçbir zarar görmediğini, dualarla yaptığımız bir iş olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, yaşlı ve hasta kişiler

Beşir Karslıoğlu, "Sorgunumuzda yemek pişirmeyecek derecede yaşlı ya da hasta olan insanlarımız var. 200’ün üzerinde. Sabahları biz onlara üç çeşit yemek hazırlıyoruz. Herkesin evine yanında ekmekleriyle beraber tek tek bırakıyoruz. Öğleyin de burada 300’ün üzerinde olup zaman zaman 400’ü de bulabilen öğrencilerimiz var. Çevre okullardan ilkokul, ortaokul, liseden gelen öğrencilerimiz var. Öğrencilerden artan yemekleri de çevreden gelen bazı yetişkin insanlara ikram ediyoruz. Sorgun’da şu anda iki tane aşevi var. Diğer yeni açılan aşevimizde de 150’nin üzerinde öğrencimiz yemek yiyor. Sivas asfaltının sağ ve sol tarafına göre iki ayrı ekip oluşturduk. Yaşlı ve hastaların evlerine her gün bu ekipler gidiyor. Durumu yerinde inceliyoruz. Hakikaten yemek pişiremeyecek derecede yaşlı ya da hastaysa rapora binaen hizmete başlıyoruz" dedi.

Kurucu ve Destek

Ergin Gül, "Babam Kore gazisidir. 2021 yılında rahmetli oldu. O’nun adını yaşatacak bir şey yapmak istiyordum. Belediye meclis toplantısında Erkut başkan aşevi ihtiyacından bahsedince bu işe talip oldum. 2022 yılında bu aşevini faaliyete geçirdik. 3 yıldır bu aşevimiz öğrencilere ve ihtiyaç sahibi evlere yaklaşık 600-700 kişiye hizmet veriyor. Genelde bağışlarla ayakta duruyoruz ama bağışların yetmediği yerde belediyemiz destek oluyor." dedi.

Sorgun Belediyesi’nin koordinasyonuyla yürütülen aşevi hizmeti, hem eğitim gören çocukların hem de yaşlı ve hasta vatandaşların günlük hayatına büyük kolaylık sağlıyor.

