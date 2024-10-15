Sosyal Risk Haritası ile Aileler Güçlendirilecek

Mahalle Mahalle Sosyal Risk Haritası Oluşturulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal risk haritası çalışmalarını başlattıklarını duyurdu. Bu harita sayesinde, mahalleler, ilçeler ve aileler bazında sosyal risk unsurları detaylı bir şekilde haritalanacak.

Verilerle İhtiyaçlar Belirlenecek

Göktaş, yapılan çalışmalar sonucunda, kaç engelli, yaşlı, şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadının olduğu gibi verilerin elde edileceğini belirtti. "Bu bulgularla, her bölgeye özgü koruyucu ve önleyici önlemler almak mümkün olacak" dedi.

Koordinasyon ve İşbirliği Önemli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanı sıra Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık ve Gençlik ve Spor bakanlıklarıyla da işbirliği içinde olduklarını vurgulayan Göktaş, "Çalışmalarımız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek" ifadelerini kullandı.

Aile Rehberi Sistemi ile Danışmanlık Hizmeti

Göktaş, sosyal risk haritalarından elde edilecek verilerle birlikte yenilikçi bir model olan 'Aile Rehberi Sistemi''ni devreye almayı planladıklarını açıkladı. "Her aileye bir 'aile rehberi' atayarak vatandaşlarımızın sosyal hizmet ihtiyaçlarını daha ulaşılabilir hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Sosyal Bozulmanın Önlenmesi

Yeni sistemin amaçlarından birinin sosyal bozulmanın olumsuz etkilerini önlemek olduğuna dikkat çeken Göktaş, "Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve çatışmaları engellemeyi amaçlıyoruz" dedi. İlk aşamada talep odaklı bir yapı oluşturulacak ve her bireyin özel ihtiyaçları belirlenecek.

Bu sistemin sosyal hizmet uygulamalarında önemli bir ihtiyacı karşılayacağı ve 'güçlü aile, güçlü toplum' hedefinin gerçekleşmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.