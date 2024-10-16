Spor: Evrensel Bir Dil ve Diplomasi Aracı

Sporun Evrensel Gücü ve Diplomasideki Rolü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun kitleleri etkileyen ve yönlendiren evrensel bir güç olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Vatandaş Diplomat Projesi: Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili Programı'nda konuşan Bak, sporu sadece bir aktivite değil, aynı zamanda bir diplomasi metodu olarak tanımladı.

Spor ve Kamu Diplomasisi

Bakan Bak, genç sporcuların uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarıların, tüm Türk halkını gururlandırarak, uluslararası ilişkilerdeki iletişimi kolaylaştırdığını belirtti. "Bir İngiliz milletvekiliyle konuşurken futboldan, bir İtalyan milletvekiliyle Napoli'den bahsederim. Spor, dertlerimizi anlatırken kullandığımız bir araçtır," dedi.

Tesisleşme ve Spor Organizasyonları

Bakan, Türkiye'nin tesisleşme konusundaki yatırımlarının devam ettiğini, son 22 yılda 700 kapalı olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzu yapıldığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin 2023 yılında 110 uluslararası organizasyon düzenlediğini, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da Türkiye ile birlikte organize edileceğini kaydetti.

Genç Sporculara Önem Veriliyor

Bakan Bak, yeni Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Genç sporculara, "Bu milleti sevindirin. Çok çalışın ve bu ülkeyi uluslararası arenada başarıyla temsil edin," diyerek destek verdi. Türkiye'nin güçlü ve başarılı bir profil çizebilmesi için gençlerin önemine dikkat çekti.