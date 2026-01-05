Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Kadurugamuwa'dan Türk yatırımcılara davet

Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa, ülkesinde meydana gelen sel felaketinin ardından Türkiye ve Türk yatırımcılarına seslenerek, "Sri Lanka’yı gelecek yatırımlarını yapacakları uygun bir destinasyon olarak değerlendirmeye davet ediyorum" dedi.

Afetin boyutu

Kadurugamuwa, Ditwah tayfunu ve neden olduğu heyelanların ülke tarihinde 2004 Hint Okyanusu Tsunamisi'nden sonra karşılaşılan en büyük doğal afet olduğunu vurguladı. Büyükelçi, "tayfunun sebep olduğu heyelanlar nedeniyle yaklaşık 643 kişinin hayatını kaybettiğini, 183 kişinin hâlâ kayıp olduğunu ve yaklaşık 1,8 milyon kişinin tayfun heyelanlardan etkilendiğini" ifade etti.

Hasar ve ekonomik kayıp

Ülke genelindeki 25 idari bölgeden 22’si afetin etkisi altına girdi. Kadurugamuwa, çok sayıda altyapının zarar gördüğünü ve yapılan tahminlere göre ekonomik kaybın yaklaşık 6-7 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin desteği ve TİKA'nın rolü

Kadurugamuwa, afetin hemen ardından birçok ülkenin yardım gönderdiğini belirterek, "Bu süreçte destek veren diğer ülkeler de vardı; bunlar arasında Türkiye de bulunuyor ve biz bunun için çok minnettarız. Türkiye Hükümeti, Colombo’daki Türkiye Büyükelçiliği ile koordinasyon içinde, TİKA aracılığıyla, afetin hemen ardından Sri Lanka’ya iki kişilik bir heyet gönderdi. Misyonun amacı, hasarın boyutunu görmek ve hemen sahada acil yardım sağlamak için nasıl destek olabileceklerini belirlemekti. Heyet, etkilenenler arasında yaklaşık 3 bin yardım paketi dağıttı. Ayrıca değerlendirme çalışmalarını tamamladılar ve yeniden inşa sürecinde uzun vadeli projelerle destek vermeye devam edecekler. TİKA Başkanı ile görüştük ve onlara projeler listesini sağlayacağız" dedi.

Büyükelçi, Türkiye Cumhuriyeti devletine, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı, Colombo’daki Türkiye Büyükelçiliği, TİKA ve Kızılay dahil tüm destek verenlere teşekkür etti.

Turizm ve güvenlik

Kadurugamuwa, afet sonrası turizm altyapısının büyük ölçüde ayakta kaldığını belirterek, "Özellikle güney kıyı bölgelerinde oteller hâlâ açık. Hatta doğal afetten hemen sonra bile bu oteller hizmet vermeye devam etti. Turistlere hiçbir zarar gelmedi; bazı turistler geçici olarak mahsur kalsa da hepsi zamanında tahliye edildi. Sri Lanka seyahat açısından güvenli bir ülke." bilgisini paylaştı. Ayrıca bu yıl Sri Lanka'nın tarihteki en yüksek turist sayısını kaydederek yaklaşık 2,3 milyon turist ağırladığını ekledi.

Yeniden inşa hedefleri ve çağrı

Büyükelçi, yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı evlerin tamamen yıkılmış olması ya da kısmen zarar görmesi nedeniyle etkilenenlerin güvenli bölgelere sevk edildiğini ve nihai hedefin yerleşim yerlerinin yeniden inşası olduğunu söyledi. Bunun akabinde köprü, yol ve demiryolu gibi altyapı projelerinin hayata geçirileceğini belirtti.

Kadurugamuwa, Türkiye'nin 2004 sonrası Sri Lanka'da 400'ü aşkın evden oluşan bir köy inşa ettiğini hatırlatarak, "O dönemde Başbakan olan şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köyün açılışı için Sri Lanka’ya gitmişti. Benzer şekilde, şu anda uluslararası topluluklardan uzun vadeli yeniden inşa projeleri üstlenmelerini istiyoruz. Örneğin, Hollanda ülke genelinde köprüler inşa etme projesini üstlenmiş durumda. Böyle bir zamanda yardım elini esirgemediği için Türkiye devletine öncelikle minnettarım. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı, Colombo’daki Türkiye Büyükelçiliği, TİKA ve Kızılay’a özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk halkına da teşekkür etmek istiyorum; iyi dileklerini ileten ve Sri Lanka’ya bağışta bulunan Türk vatandaşlarına minnettarız. Bu dayanışma için Türk halkına çok teşekkür ederim. Sözlerimi Türk halkına özel bir mesaj iletmek istiyorum; Sri Lanka seyahat açısından tamamen güvenli bir ülkedir. Lütfen, ülkemizi ziyaret edin; tüm Türk halkını sıcak bir şekilde davet ediyoruz. Ekonomimizi yeniden inşa etmemiz gerekiyor ve bunu yabancı yatırımlarla yapabiliriz. Bu bağlamda, Türk yatırımcıları Sri Lanka’yı gelecek yatırımlarını yapacakları uygun bir destinasyon olarak değerlendirmeye davet ediyorum."

