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St. Petersburg'da Market Saldırısı: 5 Yaralı

St. Petersburg'da bir markette gerçekleşen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumu kritik.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:07
St. Petersburg'da Market Saldırısı: 5 Yaralı

St. Petersburg'daki Bıçaklı Saldırı Olayı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde meydana gelen bir bıçaklı saldırıda, bir kişi markette müşterilere saldırdı. Bu olayda toplamda 5 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, saldırı Okey isimli bir markette gerçekleşti. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yetkililerden Açıklama

St. Petersburg Sağlık Komitesi, olayla ilgili gerekli bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca, Rusya Soruşturma Komitesi, 44 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu tür şiddet olaylarının yaşanmaması ve huzurun sağlanması adına toplumun dikkatli olması gerekmektedir.

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St. Petersburg'da Market Saldırısı: 5 Yaralı

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