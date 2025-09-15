Starmer: Mandelson'ın Görevden Alınması Epstein Bağlantısıyla İlgili

Starmer, Peter Mandelson'ın Jeffrey Epstein ile ilişkisinin sonradan ortaya çıktığını, bilseydi atamasını yapmayacağını ve görevden alma kararını bu nedenlerle aldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 18:13
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Washington Büyükelçisi Peter Benjamin Mandelson'ın görevden alınmasına ilişkin Sky News'e konuştu. Starmer, "(Jeffrey Epstein ile ilişkisi) Şu an bildiklerimi bilseydim kesinlikle atamasını yapmazdım." dedi.

Starmer, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkiye dair yeni bulguların Mandelson hakkındaki değerlendirmeyi etkilediğini belirtti.

Mandelson'ın şubatta atandığı görev için belirli bir incelemeden geçtiğini kaydeden Starmer, "Epstein ile ilişkisi ise sonradan ortaya çıktı. Şu an bildiklerimi bilseydim kesinlikle atamasını yapmazdım." ifadelerini kullandı.

Starmer, Mandelson'ın Epstein'a övgülerde bulunduğu e-posta ve doğum günü tebriğini hatırlatarak, "Bunlar, Epstein'in hapse atılmasını sorgulamakla kalmıyor aynı zamanda ceza almasına itiraz ediyor. Bu tutum, hükümetimizin kadın ve kızlara karşı şiddet konusundaki yaklaşımıyla tamamen zıt bir tutum." dedi.

Hükümet tarafından Mandelson'a yöneltilen sorulara tatmin edici yanıtlar alamadıklarını vurgulayan Starmer, "İlişkisinin atama döneminde bildiklerimizden daha farklı olması, ceza almasını sorgulaması ve itiraz etmesi, sorulara tatmin edici yanıtları vermemesi karşısında görevden almaya karar verdim." diye konuştu.

Geçen hafta çarşamba günü parlamentoda milletevkillerine Mandelson'ı görevden almayacağını söylediği ve ertesi gün görevden aldığı yönündeki süreci de açıklayan Starmer, "Çarşamba akşamı e-postalarla ilgili bilgi sahibi oldum. Mandelson, çarşamba akşamı geç saatlerde hükümetin sorularına yanıt verdi. Bunun ardından görevden almaya karar verdim. Parlamentoda konuşmadan önce medyada yer alan incelemeleri biliyordum. E-postaları bilmiyordum. Peter, sorulara henüz yanıt vermemişti. Ayrıca ABD ile saat farkı da var." ifadelerini kullandı.

Basında yer alan e-postalarda Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği yazılarda "en iyi dostum" ifadesini kullandığı, ayrıca yüzü gizlenmiş iki kadınla çekildiği fotoğrafı Epstein'le paylaştığı doğum günü tebriğinde şu ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı: "(Epstein) Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız."

