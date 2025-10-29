Stockholm'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonu

Stockholm'de Norra Latin'de verilen resepsiyonla Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü, diplomatik ve askeri temsilcilerin katılımıyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 22:03
Norra Latin'de tören

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Tören, tarihi Norra Latin binasında gerçekleştirildi.

Resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ile Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın davetlileri kapıda karşıladı.

Katılımcılar ve konuşmalar

Etkinliğe, İsveç Krallığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson, İsveç Devlet Sekreteri Dag Hartelius ile ülkedeki farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Tezel, konuşmasında İsveç'te yaşayan Türk toplumu ve tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Tezel, Osmanlı İmparatorluğu'ndan itibaren İsveç ile Türkiye arasında 400 yıllık bir ilişkinin bulunduğunu vurguladı ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

İsveç Devlet Sekreteri Dag Hartelius, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve Türkiye'den İsveç'e toplu göçün 60. yılına girildiğini hatırlattı. Hartelius, büyük çoğunluğu Konya'nın Kulu ilçesinden gelenler olmak üzere Türkiye'den 1965'de başlayan toplu göçün 60. yıl dönümünde olduklarını söyledi.

Hartelius, Türkiye'den gelen 150 bin kişinin İsveç'te yaşadığını hatırlatarak, tarihsel, kültürel ve diplomatik bağları güçlendirmek ve köprü kurmak için Türk toplumuna teşekkür etti.

Resepsiyonda misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar