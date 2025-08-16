Stockholm'de Yüzlerce Kişi İsrail'in Gazze Saldırılarını ve Gazetecilere Yönelik Hedeflemeyi Protesto Etti

Stockholm'de Yüzlerce Kişi İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Gazetecilere yönelik saldırılar ve anma yürüyüşü

Stockholm'de çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını ve bu saldırıları haberleştiren gazetecilerin hedef alınmasını protesto etti.

Göstericiler, Filistin'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarını ve Filistin bayraklarını taşıdı. Geçen hafta İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif ve arkadaşlarının anısına siyah giysiler giyen katılımcılar, temsili tabutlar da taşıdı.

Protesto 'Filistin’e özgürlük, (Binyamin) Netanyahu ve (Donald) Trump planına hayır' pankartıyla sürdü; gösteri daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüyüşle devam etti.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Barbara Hagen, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ekim 2023'ten beri İsrail ve ABD'nin Filistinlilere yönelik politikalarını protesto etmek için orada olduklarını söyledi.

Hagen, açıklamasında ABD desteğiyle İsrail'in 1948'den beri Filistin topraklarını işgal ettiğini belirterek, "Maalesef İsrail'in Filistinlilere yaptıkları korkunç bir soykırıma dönüştü. Yiyecek bulmak için yardım kuruluşlarının önüne giden sivil halka ateş edildiğine şahit olduk. Çocuklara kasten ateş ediliyor. 1948'den beri İsrail, Filistin topraklarını ABD desteği ile işgal etmeye devam ediyor ve ABD'den aldığı destek nedeniyle İsrail küstahça hareket ediyor." dedi.