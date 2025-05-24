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STS Bodrum Okul Gemisi, BM Okyanus Harikaları Filosu'na Katıldı

Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS Bodrum, BM Okyanus Harikaları Filosu'na uğurlandı, uluslararası denizcilik eğitimi için yola çıktı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:28
STS Bodrum Okul Gemisi, BM Okyanus Harikaları Filosu'na Katıldı

STS Bodrum Okul Gemisi, BM Okyanus Harikaları Filosu'na Katıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Harikaları Filosu'na katılacak olan Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS Bodrum, Muğla'da gerçekleşen bir törenle uğurlandı. Tören, Muğla Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) ve The Bodrum Cup tarafından organize edilen proje kapsamında gerçekleştirildi.

BM Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Türkiye’nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi olan STS Bodrum, 2-4 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Nice Limanı'nda düzenlenecek BM Okyanus Konferansı’nda Türkiye'yi temsil edecek. Etkinlikte BOSAV ve The Bodrum Cup sunumlarına ev sahipliği yapacak olan gemi, daha sonra Korsika ve İtalya limanlarını kapsayan bir ay sürecek rota sonrası Bodrum'a dönecek.

Denizcilik Eğitimi Yoğunluğu

STS Bodrum Okul Gemisi, Bodrum Kalesi önünde düzenlenen görkemli bir törenin ardından seyrine başladı. 36 metre uzunluğundaki STS Bodrum, 2001 yılında BOSAV öncülüğünde ve Bodrum halkının desteği ile inşa edildi. Deneyimli denizci Yücel Köyağasıoğlu tarafından tasarlanan gemi, gençlere uygulamalı denizcilik eğitimi vererek uluslararası işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

Projenin amacı, STS Bodrum'un bakım ve onarım çalışmalarını desteklemek için uluslararası işbirlikleri oluşturmaktır.

Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Harikaları Filosu'na katılacak Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS...

Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Harikaları Filosu'na katılacak Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS Bodrum için uğurlama töreni düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Harikaları Filosu'na katılacak Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS...

Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Harikaları Filosu'na katılacak Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS Bodrum için uğurlama töreni düzenlendi.

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