Şubat enflasyonu yine şaşırttı: TÜİK g, ENAG 2 artış bildirdi

Şubat Ayında Enflasyon Beklentileri Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat ayında enflasyon oranları beklenenden yüksek çıktı. Aylık bazda %4,53 ve yıllık bazda %67,07 artış yaşandı. ENAG ise aylık %4,32 ve yıllık %121,98 artış bildirdi.

TÜİK ve ENAG Verileri Arasındaki Fark

TÜİK, Şubat ayı için aylık enflasyonun %4,53 olduğunu duyururken, ENAG’ın hesaplamalarına göre bu oran %4,32. Yıllık enflasyon ise TÜİK’e göre %67,07 iken, ENAG %121,98 olarak açıkladı.

Sektörel Enflasyon Değişimleri

TÜİK verilerine göre, giyim ve ayakkabı sektöründe en düşük artış %43,44 ile kaydedilirken, lokanta ve otellerdeki artış %94,78 ile en yüksek oldu.

Eğitim Sektöründe Dikkat Çeken Artış

Şubat ayında eğitim sektörü, aylık %12,76’lık artış ile dikkat çekti. Giyim ve ayakkabı sektörü ise en düşük artışı %0,20 ile gösterdi.

Genel Enflasyon Durumu

143 temel başlıktan 125’inde artış yaşanırken, 12’sinde düşüş gözlendi. İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç genel TÜFE değişimi, aylık %4,23, yıllık %70,31 olarak gerçekleşti.